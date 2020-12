André Rieu maakt zich bijna geen zorgen meer over zijn financiële positie, ondanks het wegvallen van optredens door de coronacrisis. Afgelopen augustus zei de dirigent nog dat hij op een faillissement zou afstevenen.

"We hebben een paar goede jaren achter de rug en daardoor aardig wat vlees op de botten. Vorig jaar alleen al hebben we 750.000 kaartjes verkocht", laat hij in een interview in HP/De Tijd weten.

Volgens het tijdschrift boekte André Rieu Productions in 2018 een omzet van ruim 54 miljoen euro. De winst zou bijna 12 miljoen euro hebben bedragen.

Afgelopen zomer zei hij in gesprek met het AD nog dat hij in de zomer van 2021 failliet zou gaan als de crisis niet beteugeld zou worden.

'Ik zit niet in tranen'

Het salaris van Rieus honderd vaste medewerkers wordt ondertussen echter voor 90 procent vergoed door de overheid en meerdere vaccins zijn in de laatste fase van hun ontwikkeling beland.

"Natuurlijk wil ik graag weer beginnen, maar ik zit niet in tranen, als u daar soms op doelt. Tranen huil ik over het algemeen alleen van geluk", aldus de Limburger.

Ook leeft Rieu, die sinds het familiebedrijf in 2008 failliet verklaard werd met 36 miljoen euro schuld opgezadeld zat, sinds twee jaar weer schuldenvrij.

"Er kwamen allemaal van die kleine bankmannetjes hier op het kasteel met zo'n blik van: wat kunnen we nog meer pikken? Maar een van hen zei: u gaat gewoon door met optreden, want dat is de enige manier waarop wij ons geld kunnen terugkrijgen. Binnen één jaar zat ik weer op plus 20 miljoen. Daarna werden in heel traag tempo de beslagen opgeheven. Dat vond ik niet netjes. Ik ben pas sinds twee jaar helemaal van de bank af."

Rieu wil komende zomer weer meermaals op het Vrijthof in Maastricht gaan spelen.