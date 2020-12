Snelle is de meest beluisterde artiest van 2020 op Spotify in Nederland. De streamingdienst maakt dinsdag bekend dat de rest van de top vijf uit Nederlandse rappers bestaat, namelijk: Boef, Frenna, Lil' Kleine en Yosylvio.

Frenna is daarmee twee plekken gezakt. Hij was vorig jaar nog de meest gestreamde artiest op Nederlandse bodem. De rest van de top tien bestaat uit de Canadese artiesten Justin Bieber, The Weeknd en Drake, de Nederlandse rapper Kevin en de eind 2019 overleden rapper Juice WRLD.

De Britse popster Dua Lipa is op de twaalfde plaats de meest beluisterde vrouwelijke artiest in Nederland, gevolgd door Billie Eilish (14), Davina Michelle (18), Ariana Grande (1`9), Tabitha (27) en Maan (28).

Spotify ziet ook de populariteit van de smartlap weer toenemen. Zo eindigt André Hazes sr. dit jaar op de 29e plek van meest geluisterde artiesten. Tino Martin volgt op de 31e plaats.

The Weeknd en Bad Bunny scoren internationaal

Snelle had ook het meest beluisterde lied van Nederlandse bodem met het nummer Smoorverliefd. Nog meer werd er in Nederland echter geluisterd naar de hit Blinding Lights van The Weeknd. De zanger had ook het meest beluisterde album van het jaar met After Hours.

The Weeknd wist niet alleen in Nederland de luisteraars te boeien. Ook wereldwijd is zijn Blinding Lights het meest gestreamde nummer van het jaar. In de lijst van meest beluisterde artiesten moest hij genoegen nemen met een vijfde plaats. Bad Bunny wist wereldwijd de meeste streams binnen te halen, gevolgd door Drake, J Balvin en Juice WRLD. Bad Bunnys YHLQMDLG is wereldwijd het meest beluisterde album. Billie Eilish wist als vrouwelijke artiest de meeste streams binnen te halen.