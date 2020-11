Cat Stevens heeft maandag een festival aangekondigd ter ere van de vijftigste verjaardag van zijn albums Tea for the Tillerman en Mona Bone Jakon uit 1970. Tijdens het evenement, dat op 5 december wordt gehouden onder de naam CatSong Festival, coveren bekende artiesten het werk van de muzikant.

Onder anderen Dave Matthews, Jack Johnson, Haim, James Morrison, Brandon Boyd van Incubus, Passenger en Feist treden op tijdens het virtuele evenement.

"Het is geweldig om te zien en te horen dat deze covers van mijn liedjes nieuw leven worden ingeblazen", aldus Cat Stevens, ook bekend onder de naam Yusuf Islam, in een verklaring aan Rolling Stone. "Er is geen grotere eer voor een liedjesschrijver dan om zijn liedjes te laten uitvoeren door getalenteerde muzikanten met zo veel liefde en oprechtheid."

De zanger, bekend van nummers als Wild World, Father and Son en Morning Has Broken, heeft een volledig jaar aan tournees voor het vijftigjarig jubileum van de albums moeten annuleren wegens de coronapandemie. Wel is hij verdergegaan met zijn plannen om boxsets uit te brengen met nooit eerder uitgebracht materiaal van de twee albums. Beide boxsets worden op 4 december uitgebracht, de dag voor CatSong Festival.

CatSong Festival is op zaterdag 5 december om 21.00 uur Nederlandse tijd te zien op YouTube.