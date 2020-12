Bianca Ryan, die op haar elfde America's Got Talent won en in 2006 de single Why Couldn't It Be Christmas Every Day uitbracht, kan maar moeilijk bevatten dat haar kerstplaat in Nederland in december nog steeds elk jaar grijs wordt gedraaid. In gesprek met NU.nl vertelt de nu 26-jarige zangeres dat het lied zelfs met het jaar populairder lijkt te worden.

"Als ik je hoor zeggen dat mijn lied nog steeds zoveel wordt gedraaid op de radio in Nederland, kan ik dat bijna niet bevatten", aldus Ryan. De zangeres legt uit dat het nummer in Amerika wel in warenhuizen wordt gedraaid, maar nooit echt een radiohit is geweest. "Ik hoorde mezelf pas voor het eerst op de radio toen ik in Duitsland en Zwitserland aan het toeren was rond kersttijd. We zaten in de auto toen ik ineens gedraaid werd."

Voor Ryan blijft het een gek idee dat haar kinderstem nog regelmatig over de radio schalt. Ze besloot het nummer dit jaar dan ook opnieuw op te nemen voor haar EP What The World Needs Now Is Love. "Het is bijna vijftien jaar geleden dat ik het voor het eerst opnam en het bereikt elk jaar weer een nieuw publiek. Ik wilde het lied een update geven die past bij wie ik nu ben als artiest."

Ryan vindt de nieuwe opname wat volwassener klinken. "We zijn voor een kalmer intro gegaan, maar uiteindelijk heeft ook deze versie dezelfde vrolijke energie. In het laatste refrein zit een modulatie waarna ik het in dezelfde toonsoort zing als ik als kind deed."

Voor de zangeres blijft het een rare gewaarwording dat haar liedje in Nederland een echte kerstklassieker is gebleken, maar verbazingwekkend is het niet gezien de schrijvers van het nummer. Het werd geschreven door Walter Afanasieff, die samen met Mariah Carey haar All I Want For Christmas Is You op papier zette.

"Ik ben er trots op dat ik op hetzelfde spectrum mag zitten en dat hij dat voor mij geschreven heeft. Ik hoop dat ik nog eens een kerstnummer met hem kan maken."

Stemproblemen en op zoek naar muzikale identiteit

De nieuwe EP van Ryan is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. De zangeres kreeg te maken met stemproblemen en moest hiervoor drie jaar geleden onder het mes. Ze laat weten pas begin dit jaar haar vocale krachten echt weer terug te hebben gekregen.

In de afgelopen jaren bracht ze hier en daar wel een popnummer uit, maar dit gaf haar geen voldoening. "Ik kwam huilend van het podium af. Ik voelde me niet goed over mijn optredens en had het gevoel dat ik mensen teleurstelde. Ik zou me juist trots moeten voelen. Toen besefte ik dat ik de verkeerde muziek uitbracht. Toen ik weer meer covers ging zingen als Mariah Careys Hero, voelde ik me vocaal sterker en kwam ik met een glimlach van het podium."

De EP bestaat dan ook uit covers van klassiekers als Hallelujah en O Holy Night. "Het voelt alsof ik terug ga naar mijn roots." De zangeres is van plan volgend jaar nog meer covers te delen waarin ze haar vocalen volop kan laten horen. Er zijn zelfs plannen om haar debuutalbum, waar haar covers van The Rose en And I Am Telling You I'm Not Going (waarmee ze auditie deed voor America's Got Talent) op staan opnieuw op te nemen.

Ryan is vastberaden de komende maanden hard te werken om het publiek ervan op de hoogte te stellen dat ze terug is. "Ik wil echt weer met volle kracht vooruit gaan. Hopelijk kan ik dan volgend jaar Nederland eindelijk bezoeken voor een paar kerstshows."