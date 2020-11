Robbie Williams is niet meer bezig met de hitlijsten. Dat vertelde de 46-jarige zanger in een interview met Smooth Radio. De kans dat hij een grote hit scoort met zijn nieuwe kerstsingle Can't Stop Christmas schat hij klein in.

"Ik denk dat de dagen dat mijn singles hoog in de hitlijsten stonden voorbij zijn", aldus Williams. "Ik kijk niet eens meer naar de hitlijsten. Als het toch lukt om een hit te scoren, dan zou het een kerstwonder zijn en dan ben ik heel dankbaar."

In 2019 bracht Williams zijn eerste kerstalbum uit, The Christmas Present. Can't Stop Christmas is hier een vervolg op. Het nummer gaat over hoe de komende Kerst zal doorgaan ondanks het coronavirus.

Williams vertelde in de radioshow over zijn grootse plannen die vanwege de coronacrisis niet mogelijk zijn. "Tv-shows, films, twee albums, een band beginnen, kunst maken, een galerie openen in Berlijn en Tokio... Er is gewoon zo veel. Maar dit zal allemaal niet gebeuren. Natuurlijk wil ik dat COVID stopt zodat we allemaal gezond zijn, maar op persoonlijk en egoïstisch niveau wil ik dat COVID stopt, zodat ik gewoon door kan gaan met deze projecten."