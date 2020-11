Miley Cyrus brengt vrijdag haar eerste plaat sinds 2017 uit. Op Plastic Hearts, dat werd voorafgegaan door de hit Midnight Sky, mengt de zangeres new wave uit de jaren tachtig met rock en hedendaagse pop. Over hoe overtuigend het resultaat is, zijn recensenten overwegend positief.

Independent - vier sterren

"Van begin tot eind verpakt Plastic Hearts door de jaren tachtig geïnspireerde popmelodieën in het leer van de rockmuziek. Het is een vrachtwagen vol plezier, bestuurd door het roekeloze, luide en openhartige charisma van de zangeres."

"De plaat staat vol met veilige explosies zoals op de televisie van de jaren tachtig. Luisteren naar het album voelt als toekijken hoe The A-Team met de nodige bombarie uit een bewaakt warenhuis breekt met jeeps en op wonderlijke wijze geen slachtoffers maakt. Het combineert het beste van pop en rock."

The Line of Best Fit - vier sterren

"Plastic Hearts klinkt op het eerste gehoor wellicht wat ongefocust. Met samenwerkingen met Dua Lipa, Billy Idol en Joan Jett, probeert de zangeres haar rockinslag in de popwereld te duwen. Hoe meer de liedjes zich onthullen, hoe meer blijkt dat ze er met ogenschijnlijk gemak in is geslaagd die werelden bij elkaar te brengen."

"Cyrus is een artiest die zich nooit heeft laten tegenhouden door de grenzen van popmuziek. Ze krijgt met veel kritiek te maken over wat ze nu weer aanheeft (of juist niet aanheeft), waardoor velen haar muzikale genie nog niet hebben ontdekt. Met Plastic Hearts levert ze een mooi album af over haar leven als onafhankelijke vrouw. Ze heeft de perfecte balans van het verleggen van haar eigen muzikale grenzen gevonden en ontpopt zich tegelijkertijd tot een van de sterkste en dapperste namen in het celebritywereldje."

The Guardian - drie sterren

"De plaat klinkt als rockmuziek nadat het door een Instagram-filter is gehaald, wat jammer is als je weet wat Cyrus live teweeg kan brengen. Als je dat nog niet hebt gehoord, zijn de live covers van Blondies Heart of Glass en The Cranberries' Zombie aan het einde van het album het bewijs."

"Luisterend naar Plastic Hearts is het moeilijk je aan het idee te onttrekken dat hier compromissen zijn gesloten. Er is geprobeerd de brede interesse van Cyrus te vertalen naar iets dat een gegarandeerd commercieel succes is, na de tegenvallende verkoop van Younger Now uit 2017. Het is geen slecht album, maar het klinkt een stuk minder interessant en eenvoudiger dan de artiest die het heeft gemaakt."

