Trijntje Oosterhuis en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw gaan vanuit Het Concertgebouw in Amsterdam een online kerstconcert geven. Ze zullen nummers van hun nieuwe gezamenlijke album Wonderful Christmastime ten gehore brengen.

In de afgelopen jaren trad de zangeres rond de feestdagen op verschillende plekken in Nederland op. Ze zong samen met pianist Hans Vroomans kerstliedjes.

De jubileumconcerten van dit jaar, inclusief een uitverkocht concert in Het Concertgebouw, konden vanwege de coronacrisis echter niet doorgaan. Daarom komt de zangeres met een online alternatief.

"Ik ben zo blij dat we op deze manier alsnog een mooi jazzconcert kunnen geven", zegt Oosterhuis. "En in het bijzonder vanwege de nieuwe Blue Note-plaat die is uitgekomen!"

Het concert onder leiding van Rob Horstink zal op 23 december om 20.30 uur live worden uitgezonden.