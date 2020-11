Muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Miley Cyrus - Angels Like You

Miley Cyrus brengt eindelijk haar zevende album uit. Plastic Hearts is de opvolger van het in 2017 verschenen Younger Now. Het nummer Midnight Sky van haar recentste album werd al een hit. Momenteel bestormt ze de hitlijsten met het duet Prisoner met Dua Lipa. Op Plastic Hearts zijn ook nog samenwerkingen te vinden met Billy Idol en Joan Jett. Op het nummer Angels Like You zingt Cyrus tegen een ex-partner dat diegene beter af is zonder haar. "Engelen zoals jij kunnen niet hier beneden met mij vliegen", luidt het refrein.

Beluister het nummer hier

Duncan Laurence & FLETCHER - Arcade

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat Duncan Laurence het Eurovisie Songfestival namens Nederland won met Arcade, maar de zanger heeft het nummer nieuw leven ingeblazen. Enkele weken nadat hij zijn debuutalbum Small Town Boy uitbracht, deelt hij weer een nieuwe versie van het lied dat op Spotify inmiddels ruim 137 miljoen keer is beluisterd. De artiest zingt Arcade nu als duet met zangeres FLETCHER. De Amerikaanse zangeres, die drie EP's op haar naam heeft staan en eerder een hit scoorde met het nummer Undrunk, heeft een nieuw couplet voor het nummer geschreven.

Beluister het nummer hier

Trijntje Oosterhuis & Jeangu Macrooy - Someday At Christmas

Trijntje Oosterhuis heeft weer een kerstalbum gemaakt. Samen met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw nam ze de plaat Wonderful Christmastime op. Op het album zingt ze de bekende kerstklassiekers in een jazzy jasje. Samen met Jeangu Macrooy, Nederlands vertegenwoordiging op het Eurovisie Songfestival, zingt ze Someday At Christmas. Ook Alain Clark, Steffen Morrison en Candy Dulfer maken hun opwachting op de plaat.

Beluister het nummer hier

Miss Montreal - Angels In The Sky

Being Alone At Christmas is al jaren het meest gedraaide kerstliedje van eigen bodem en dat inspireerde Miss Montreal om nog eens een kerstklassieker te maken. Voor de nieuwe single Angels In The Sky werden kosten noch moeite gespaard. Sanne Hans van de band omschrijft het nummers als "over de top met toeters, bellen en trompetten". Zelfs een kinderkoor wordt ingezet om het ultieme kerstgevoel te creëren. Voor het kerstlied keert Miss Montreal, die tegenwoordig voornamelijk in het Nederlands zingt, weer even terug naar de Engelse taal.

Beluister het nummer hier

MEROL - knaldrang

Zangeres MEROL heeft na haar hits Lekker Met De Meiden en Hou Je Bek En Bef Me nu een single gemaakt als ode aan nachtclubs. "Een ode aan de clubs, aan het nachtleven, aan de plek waar mensen soms meer zichzelf kunnen zijn dan in het dagelijkse leven", schrijft ze op Instagram. Met het nummer verwoordt ze het missen van het uitgaansleven en alles wat daar omheen gebeurt: van het zoeken naar een outfit tot het patatje op de hoek achteraf. "Als het allemaal weer mag, zullen wij dan dansen tot de zon opkomt?", vraagt ze de luisteraars in het outro.

Beluister het nummer hier

Memphis Depay - From Ghana

We kennen Memphis Depay allemaal als stervoetballer, maar de speler van Olympique Lyon timmert ook al jaren als rapper aan de weg. In 2018 bracht hij zijn eerste singles uit en bleef in de jaren erna geregeld nieuwe nummers delen. Nu is het tijd voor zijn eerste collectie. Hij brengt de EP Heavy Stepper uit, waar negen nummers op staan, waaronder de samenwerking From Ghana met Rass King en Bisa Kdei. Memphis schreef het gros van de nummers op de EP in zijn eentje.

Beluister het nummer hier