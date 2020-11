Inhaler, de band waarin Elijah Hewson (zoon van U2-zanger Bono) gitaar speelt en zingt, is in 2021 te zien op Pinkpop. Dat maakt de organisatie donderdag bekend.

Naast Hewson (foto) bestaat de band uit Josh Jenkinson op gitaar, Robert Keating op basgitaar en drummer Ryan McMahon.

Inhaler was in 2019 al in Nederland te zien tijdens een uitverkochte tournee, meldt de organisatie verder. Op welke dag de band zal spelen is nog niet duidelijk.

De band werd in 2012 opgericht, maar speelt pas sinds 2015 onder de naam Inhaler. De rockformatie heeft tot nu toe een zestal singles opgenomen, maar nog geen volwaardig album.