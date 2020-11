Het Nederlandse Metropole Orkest sleepte dinsdag zijn 21e Grammy-nominatie binnen. Volgens directeur Jan Geert Vierkant blijft het echter een uitdaging om grote namen aan het orkest te verbinden.

Dit jaar werd het orkest genomineerd in de categorie Best Arrangement, Instruments and Vocals, voor zijn samenwerking met de Nederlands-Portugese zangeres Maria Mendes.

Dat het Metropole Orkest, dat dit jaar zijn 75e verjaardag viert, een Grammy-nominatie krijgt of daadwerkelijk de meest prestigieuze muziekprijs ter wereld mee naar huis neemt, kun je al lang geen toeval meer noemen.

Vierkant: "Ik denk dat het komt omdat wij altijd op zoek zijn naar, uiteraard goede, maar vooral innovatieve muziekprogramma's. We hebben dat met zangeres Maria Mendes opnieuw goed getroffen. We proberen elk jaar twee opnames te maken waarvan we hopen en vermoeden dat die kans maken op een Grammy-nominatie. Daar voeren we ook beleid op, maar je weet het natuurlijk nooit zeker."

'Jonge artiesten vinden het een eer met ons te werken'

Op de vraag wat enkele speerpunten van dat programma behelzen, antwoordt Vierkant: "We hebben eigenlijk een programmering die bestaat uit vier groeperingen. We hebben een categorie die vooral over wereldmuziek gaat en een categorie waarin erfgoed centraal staat, daar zit ook vaak Nederlands repertoire in."

"Daarnaast is er een categorie met een wat laagdrempeliger repertoire waarmee we grote publieksgroepen willen bereiken. Tenslotte is er de categorie waarin we op zoek gaan naar innovaties, dat is de belangrijkste. Daarin zoeken we heel bewust artiesten op die meestal wat jonger zijn."

Zanger Jacob Collier (26), waarmee het orkest vorig jaar een Grammy won is daar volgens Vierkant een goed voorbeeld van.

"Die vinden het vaak een grote eer en uitdaging om met ons samen te werken. Dus die kunnen we ook vrij makkelijk binnen krijgen door ze een orkest als podium te bieden. Dat ligt wat moeilijker bij gearriveerde artiesten die een druk tourschema hebben."

'Het is een beetje de macht van de markt'

Dat het orkest meer dan twintig keer genomineerd is voor een Grammy heeft de grote artiesten die Vierkant op het oog heeft nog niet kunnen overtuigen: "Het is misschien ook een beetje de macht van de markt. Het geld wordt met concerten verdiend en het is moeilijk om twee weken uit zo'n tourschema te breken."

Namen van benaderde artiesten wil de directeur niet noemen: "Dat zou een beetje lullig kunnen zijn. Het is echter geen geheim dat ik al een tijdje probeer Stevie Wonder en John Legend naar het orkest te halen. Maar daar kom je niet zomaar bij in de buurt."

De nominatie dit jaar is extra waardevol voor het orkest, dat door de coronacrisis net als zoveel artiesten zijn handelingsruimte bijna volledig is kwijtgeraakt.

"Het is fijn dat we nu zo veel aandacht krijgen. We hebben net nog een opname met Trijntje Oosterhuis kunnen afronden, met nieuwe muziek van Burt Bacharach. Dat kan ook weer een nominatie opleveren."