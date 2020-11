Taylor Swift heeft bevestigd dat haar vriend acteur Joe Alwyn onder een pseudoniem heeft meegeschreven aan haar album folklore. De zangeres vertelt in de concertfilm folklore: the long pond studio sessions dat Alwyn, zoals fans al vermoedden, meewerkte onder de naam William Bowery.

In de credits van het album valt te zien dat Alwyn onder de valse naam meeschreef aan de nummers exile en betty. De fans van de zangeres hadden al door dat er iets niet klopte, omdat er online nergens iets te vinden was over een liedjesschrijver die William Bowery heet. De voornaam komt van de opa van Alwyn en Bowery is een verwijzing naar The Bowery Hotel, waar de zangeres en de acteur voor het eerst samen werden gespot.

In gesprek met muzikanten en liedjesschrijvers Jack Antonoff en Aaron Dessner, met wie Swift folklore maakte, vertelt ze dat Alwyn piano speelt en eigen stukken maakt. Zo schreef hij de hele pianopartij van exile. Ook zong hij tijdens het schrijven met Swift het couplet dat op de plaat door artiest Bon Iver werd ingezongen.

Alwyn is als acteur vooral bekend van rollen in films als The Favourite en Boy Erased. De Engelsman heeft sinds 2016 een relatie met Swift.

De zangeres bracht in juli zonder aankondiging haar achtste album folklore uit. In folklore: the long pond studio sessions, dat sinds 25 november op Disney+ te zien is, zingt ze de nummers van de plaat voor het eerst live en vertelt ze meer over het maakproces dat in zelfisolatie plaatsvond.