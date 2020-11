De hoofdpersonen uit het SBS6-programma Ik Geloof in Mij treden komende maand op in de Ziggo Dome. Op 12 december zingen zij voor een select groepje fans, zo maakte Wilfred Genee woensdagochtend bekend in zijn ochtendshow op Radio Veronica.

René Le Blanc, een van de zangers uit het programma, was te gast in de uitzending en werd compleet verrast door een telefoontje van de Amsterdamse concerthal. Naast Le Blanc geven ook Dario, Rutger van Barneveld, Johan Kettenburg, Wally Mckey, Dave van Well en Gio acte de présence tijdens het concert.

Meer details over het concert en de kaartverkoop worden in de komende dagen bekendgemaakt. Rondom de show worden alle richtlijnen van het RIVM gevolgd.

In Ik Geloof in Mij worden nog onontdekte volkszangers gevolgd. Het programma is iedere vrijdag op SBS6 te zien.