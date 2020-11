De organisatie van de Grammy Awards laat weten dat ook zij verbaasd is dat The Weeknd dit jaar niet is genomineerd voor een Grammy Award. De zanger liet kort na de bekendmaking van de nominaties weten dat hij een nominatie had verwacht en noemde de organisatie daarom "corrupt".

Harvey Mason jr., de directeur van de Grammy Award-organisatie, zegt dat er dit jaar een recordaantal aanmeldingen voor de nominaties van de jaarlijkse muziekprijzen was. "We hebben vernomen dat The Weeknd teleurgesteld is dat hij niet genomineerd is. Ook ik was verbaasd en voel daarom met hem mee", zegt Mason in gesprek met Variety.

"De muziek die hij dit jaar uitbracht was uitstekend en zijn bijdrage aan de muziekwereld verdient grote lof."

Volgens geruchten zou een nominatie voor The Weeknd ontbreken omdat hij onenigheid heeft met de organisatie van de Grammy Awards. Die zou gepikeerd zijn omdat de zanger dit jaar het optreden verzorgt tijdens de pauze van de jaarlijkse Super Bowl. Dit heeft als gevolg dat de zanger waarschijnlijk niet kan optreden tijdens de uitreiking van de Grammy Awards, die het weekend voor de finale van de American football-competitie NFL plaatsvindt.

Dat is echter niet de reden waarom The Weeknd dit jaar geen kans maakt op de belangrijkste Amerikaanse muziekprijs, benadrukt Mason. Het stemproces voor de Grammy's was namelijk al gesloten toen bekend werd dat de artiest optreedt tijdens de Super Bowl. "We hadden hem graag op het podium van de Grammy Awards gehad. Maar helaas komt het elk jaar voor dat artiesten buiten de boot vallen, gezien het beperkte aantal nominaties."

The Weeknd oogstte dit jaar veel lof voor zijn album After Hours en scoorde meerdere hits, waaronder Alone Again en Blinding Lights. Hij won eerder al drie Grammy Awards, onder meer voor zijn nummer Earned It.

Beyoncé kreeg dit jaar de meeste nominaties. De zangeres is onder meer genomineerd voor prijzen in de categorieën Beste opname en Beste lied.