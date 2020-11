Zanger Jim Bakkum gaat voor het eerst in zijn carrière een livealbum uitbrengen, maakt hij dinsdag bekend op Instagram. Het gaat om een registratie van zijn theatertournee KLEIN in het Oude Luxor Theater in Rotterdam.

De plaat verschijnt op 1 december. Bakkum trapte zijn tournee, waarin hij een ode bracht aan de mooiste Nederlandstalige liedjes, in januari af in Rotterdam.

"Een begin van een voor mij fantastische, onvergetelijke theatertour. Helaas werd het bruut verstoord door COVID-19 en werd ik gedwongen om na elf shows de tour uit te stellen tot het najaar. Toen bleek dat de shows maar een bepaald aantal bezoekers mochten hebben, besloot ik om de hele tour te cancelen. Met pijn in mijn hart."

De zanger besloot een livealbum uit te brengen. "Ik hoop dat mijn bezoekers de show weer even kunnen herbeleven en dat degenen die het gemist hebben het plezier en de bijzondere sfeer kunnen horen. De opnames zijn rauw, recht uit de tafel en er is niets nabewerkt aan mijn vocals. Iedere emotie of imperfectie die je hoort is dus echt."