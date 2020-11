Justin Bieber heeft zijn beklag gedaan over de Grammy-nominaties die hij dinsdag ontving. De zanger vindt dat zijn muziek niet in de juiste categorie is geplaatst, zo laat hij weten op Instagram.

Het laatste album van Bieber, Changes, is volgens hem een r&b-album, maar is bij de Grammy's genomineerd als popalbum. De 26-jarige snapt dat niet. "Als je kijkt naar de akkoorden, melodieën, de zangpartijen en zelfs de hiphopdrums die zijn gekozen is het ongetwijfeld een r&b-album!"

Bieber benadrukt dat men niet moet denken dat hij "ondankbaar" is en dat hij alsnog blij is met zijn nominaties, alleen was het genre erg belangrijk voor hem. "Changes was en is een r&b-album. Ik ben opgegroeid met dat genre en het was heel belangrijk voor mij om daar een album van te maken."

Overigens is het niet zo dat de Canadees een aversie tegen popmuziek heeft. "Om duidelijk te zijn: ik ben absoluut dol op popmuziek, maar dat was ik dit keer niet van plan om te maken."

Bieber is genomineerd voor Best Pop Solo Performance, Best Pop Duo/Group Performance en Best Pop Vocal Album. De Grammy Awards vinden op 31 januari plaats.