Zangeres Beyoncé heeft met negen nominaties de meeste nominaties in de wacht gesleept voor de Grammy Awards. De organisatie maakte dit dinsdagavond bekend tijdens een persconferentie. De prijzen worden op 31 januari 2021 uitgereikt.

De zangeres is onder meer genomineerd voor prijzen in de categorieën voor beste opname en beste lied.

Ook Taylor Swift, Dua Lipa en rapper Roddy Ricch sleepten veel nominaties in de wacht. Hun totale aantal nominaties komt op zes.

Vorig jaar werd de achttienjarige Billie Eilish de grote winnares van de Grammy Awards. Ze was de eerste artiest die de prijzen voor beste album, beste opname, beste lied en beste nieuwe artiest allemaal in een jaar wist te winnen.

De Grammy's worden in 2021 voor de 63e keer uitgereikt. Voor de aankomende editie werden enkele wijzigingen in de namen van de categorieën doorgevoerd. Zo heet Best Urban Contemporary Album tegenwoordig Best Progressive R&B Album en werd de naam Best World Music Album veranderd naar Best Global Music Album.