Taylor Swift bracht afgelopen zomer haar achtste album folklore uit, maar kon de plaat door de maatregelen rondom het coronavirus nog niet live ten gehore brengen. Daar komt nu verandering in met een intieme concertregistratie die op 25 november op Disney+ verschijnt.

In de trailer van folklore: the long pond studio sessions is te zien hoe Swift de nummers van haar plaat in een intieme setting ten gehore brengt. Ook vertelt ze meer over het maken van het album. Ze omschrijft Folklore als een product van de tijd die ze in isolatie doorbracht.

Swift bracht het album in juli uit zonder het van tevoren aan te kondigen of eerst een single te releasen. Het album kwam in de Amerikaanse hitlijsten op de eerste plaats binnen met de beste verkoopaantallen van 2020 tot dan toe. Met 80,6 miljoen streams op Spotify werd folklore het meest gestreamde album van een vrouwelijke artiest op de releasedag op Spotify.

Swift bracht eerder via Disney+ al City of Lover, een registratie van een concert dat ze in 2019 in Parijs gaf, uit. In januari van 2020 verscheen op Netflix de documentaire Miss Americana over de zangeres.