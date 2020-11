Parkpop, het jaarlijkse gratis festival in Den Haag, verhuist per volgend jaar van het Zuiderpark naar het Malieveld. Het programma van de veertigste editie wordt op een later moment bekendgemaakt, zo meldt de festivalorganisatie dinsdag.

Met deze verhuizing "maakt Parkpop zich klaar voor de toekomst". Het is de bedoeling om van Parkpop een van de grootste en relevantste festivals van Nederland te maken.

"We gaan Parkpop de komende jaren nog steviger op de kaart zetten in het Nederlandse festivallandschap", zegt festivaldirecteur Guus Dutrieux. "Het doel blijft om Parkpop voor een breed publiek toegankelijk te maken."

Een historische locatie zoals het Malieveld - het terrein was eerder de locatie van grote evenementen, demonstraties en concerten - biedt Parkpop deze kans, benadrukt Dutrieux. Ook kan hiermee een groter publiek aangesproken worden, "zonder het Haagse gevoel te verliezen".

Het Zuiderpark, waar het festival altijd is georganiseerd, heeft een decentrale ligging en is daardoor moeilijker te bereiken met het openbaar vervoer dan het Malieveld. Het Malieveld ligt vlak naast station Den Haag Centraal en is daardoor beter te bereiken door mensen van buiten de stad.

De jubileumeditie van het gratis toegankelijke festival wordt georganiseerd op zondag 13 juni. Op vrijdag 11 juni wordt in popzaal het Paard het eveneens gratis evenement Parkpop Downtown georganiseerd.

De editie van 2020 werd vanwege de coronacrisis geannuleerd.