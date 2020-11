Kanye Wests album My Beautiful Dark Twisted Fantasy is zondag tien jaar geworden. Kim Kardashian vierde het door op Instagram een gedicht te delen dat West voor haar schreef tijdens het maken van het album uit 2010.

"Voor degenen die het verhaal achter Lost In the World niet kennen... Kanye kon sommige delen van de tekst niet bedenken, maar realiseerde zich toen dat hij ze al had bedacht in een gedicht dat hij had geschreven in de verjaardagskaart die hij me gaf voor mijn dertigste verjaardag", aldus de veertigjarige Kardashian. "Hij gebruikte het gedicht dat hij voor mij schreef en maakte er het lied van."

Naast een zwart-witfoto van het stel, deelde Kardashian twee close-upfoto's van Wests handgemaakte kaart, waarop hij in gouden stift "Laat is beter dan nooit!" schreef. Hij sloot de tekst af met "Love 4ever, Yeezy".

In het gedicht omschrijft West Kardashian onder meer als "mijn engel en mijn duivel, mijn stress en mijn masseuse". Echter, toen My Beautiful Dark Twisted Fantasy uitkwam, had Kardashian een relatie met basketballer Kris Humphries, met wie ze later ook kort getrouwd was.

De 43-jarige rapper nam Lost in the World op met Bon Iver en maakte er het voorlaatste nummer van My Beautiful Dark Twisted Fantasy van, een van zijn meest geprezen releases tot nu toe.

De kaart die Kanye West voor Kim Kardashians dertigste verjaardag schreef. (Foto: Instagram/Kim Kardashian)