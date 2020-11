Taylor Swift heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) de prijs voor beste artiest gewonnen tijdens de American Music Awards.

De zangeres versloeg als enige vrouwelijke genomineerde Post Malone, Roddy Ricch, The Weeknd en Justin Bieber in de meest prestigieuze categorie van de Amerikaanse muziekprijzen. Daarnaast won Swift ook de prijs voor beste muziekvideo (voor Cardigan) en favoriete vrouwelijke pop- en rockartiest.

Met haar drie American Music Awards was Swift samen met The Weeknd en Dan + Shay meest in de prijzen vallende artiest. De zangeres had voorafgaand aan de editie van 2020 al het record aan gewonnen American Music Awards in handen. Ze won er tijdens haar carrière tot zondag 29 en schroefde het aantal op tot 32.

Justin Bieber won de prijs voor beste artiest in de categorie pop en rock. In de categorie rap en hiphop gingen Juuice WRLD en Nnicki Mkinaj er met de prijzen voor respectievelijk meest populaire man en vrouw vandoor. Zangeres Doja Cat werd uitverkozen tot beste nieuwe artiest.