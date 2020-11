Taylor Swift heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) de American Music Award voor de beste artiest van het jaar gewonnen.

De zangeres, de enige vrouwelijke genomineerde in de belangrijkste categorie van de Amerikaanse muziekprijzen, versloeg Post Malone, Roddy Ricch, The Weeknd en Justin Bieber. Daarnaast won Swift met Cardigan de prijs voor de beste muziekvideo en de award voor de favoriete vrouwelijke pop- of rockartiest.

Swift, The Weeknd en Dan + Shay waren de grootste winnaars. De zangeres had voorafgaand aan de editie van 2020 al een recordaantal American Music Awards gewonnen. Ze had er al 29 en schroefde dat aantal zondag op tot 32.

Justin Bieber won de prijs voor de beste artiest in de categorie pop en rock. In de categorie rap en hiphop gingen Juice WRLD en Nicki Minaj er met de prijzen vandoor. Zangeres Doja Cat werd verkozen tot de beste nieuwe artiest.