Geri Halliwell denkt dat ze dankzij haar inmiddels overleden paard Beauty weer met de Spice Girls durft op te treden, vertelt ze zondag op haar YouTube-kanaal.

Halliwell ontwikkelde rond haar dertigste een angst voor optreden. "Ik voelde me niet verbonden met mijn fans", vertelt de nu 48-jarige zangeres. "Wellicht had ik hen te veel voor lief genomen." Naar eigen zeggen moest de zangeres knokken om een band met haar paard op te bouwen.

"Toen ik Beauty vond, kreeg ik mijn moed terug", zegt Halliwell over de aanschaf van het paard in 2018. "Door in het zadel te zitten, voelde ik een vrijheid die ik lang niet had ervaren."

'Drang naar vrijheid is groter dan angst'

"Die drang om te verbinden en vrijheid te voelen, was groter dan mijn angst", herinnert de zangeres zich. "En ik denk dat ik dat te danken heb aan Beauty."

In de zomer van 2019 gaven de Spice Girls dertien shows in het Verenigd Koninkrijk. Victoria Beckham deed niet aan de reünieconcerten mee. In april liet Emma Bunton weten dat de groep nieuwe concerten wil inplannen zodra grote evenementen weer zijn toegestaan.

Beauty overleed dit jaar tijdens een operatie aan complicaties. Halliwell kreeg naar eigen zeggen het advies om weer te gaan paardrijden. Nu gaat ze eropuit met het paard Hank.