Tal van brieven en niet-gepubliceerde songteksten van de Amerikaanse singer-songwriter Bob Dylan zijn donderdag geveild voor een bedrag van 495.000 dollar (ruim 417.000 euro). Dat meldt veilinghuis R.R. Auction vrijdag.

De brieven en songteksten waren in handen van Dylans goede vriend en blueszanger Tony Glover, die in 2019 overleed. De weduwe van Glover, Cynthia Nadler, besloot de collectie dit jaar te veilen. De winnaar is niet bekendgemaakt.

In één van die brieven legde Robert Allen Zimmerman, de echte naam van de in 1941 geboren Dylan, uit dat hij zijn naam veranderde uit angst voor antisemitisme. "Veel mensen hebben de indruk dat Joden slechts geldschieters en kooplieden zijn. Ze denken dat alle Joden zo zijn", aldus de zanger.

In een andere brief bekende de tienvoudige Grammy-winnaar dat zijn liefdeslied Lay Lady Lay uit 1969 niet voor de soundtrack van de film Midnight Cowboy was gemaakt, maar al eerder was geschreven ter ere van Barbra Streisand.

Glover en Dylan leerden elkaar in de jaren zestig kennen als opkomende artiesten in Minneapolis en waren sindsdien bevriend. Over de jaren heen wisselden zij verschillende brieven uit.