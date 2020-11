Glennis Grace werkt samen met rapper Glen Faria aan een nieuw Nederlandstalig album, vertellen de twee artiesten vrijdag in het NPO Radio 1-programma Humberto.

De eerste single van het album, Geen Traan, heeft Faria voor Grace gemaakt en er komt meer aan volgens de twee. "Wij gaan samenwerken, Glen gaat voor en met mij schrijven. En met anderen!"

Faria laat weten dat hij al een lijstje heeft verzameld van schrijvers die mee willen werken aan het album. "Er zitten ook veel artiesten bij. Maar ik ga nog geen namen noemen, anders moeten we ze eraan houden."

Faria zou eigenlijk bij Humberto gaan praten over een playlist die Barack Obama begin deze week publiceerde. Toen het nummer Geen Traan ter sprake kwam, besloot de rapper Grace te appen. De zangeres bleek ook in het pand en schoof spontaan aan. "Glen appte mij: 'Kom nu hierheen!' en ik was in de buurt", vertelt ze.