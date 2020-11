Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Miley Cyrus & Dua Lipa - Prisoner

Miley Cyrus heeft voor haar nieuwe single de hulp ingeroepen van niemand minder dan Dua Lipa. De zangeressen grijpen met hun nieuwe muziek beiden terug naar de hoogtijdagen van de jaren tachtig. Miley Cyrus scoorde een hit met Midnight Sky, waar een sample van Edge of Seventeen van Stevie Nicks in voorbij komt.

Dua Lipa eert op haar album Future Nostalgia zowel disco als de synthpop van de jaren tachtig. Hun samenwerking Prisoner klinkt als een knipoog naar het nummer Physical van Olivia Newton-John. Het album Plastic Hearts van Cyrus verschijnt op 27 november.

Beluister het nummer hier

Shawn Mendes & Justin Bieber - Monster

Twee van de grootste Canadese popsterren van de afgelopen jaren hebben hun handen ineengeslagen: Shawn Mendes en Justin Bieber hebben samen een duet opgenomen. Het nummer Monster is afkomstig van het album Wonder van Mendes, dat op 4 december verschijnt. De zangers, die beiden in hun tienerjaren doorbraken, zingen op het nummer over de keerzijde van hun faam, waarbij het soms voelt alsof ze geen fouten mogen maken.

Beluister het nummer hier

Sam Feldt, Tabitha & Karma Child - The Best Days

De Nederlandse dj Sam Feldt heeft zijn nieuwe single samen gemaakt met Karma Child en Tabitha. In gesprek met Privé vertelt Feldt dat hij Tabitha al langer op de radar had voor een samenwerking. "Als je in Nederland woont en je zet de radio aan, dan ken je haar naam wel goed", aldus de dj. Op het nummer The Best Days zingt Tabitha, die voornamelijk Nederlandstalige nummers uitbrengt, weer eens in het Engels.

Beluister het nummer hier

Emma Heesters - Als De Eerste Sneeuw Valt

Emma Heesters heeft een eigen kerstsingle opgenomen. De zangeres schreef het nummer Als De Eerste Sneeuw Valt samen met Guus Mulder, Jonas Kröper en Yoshi Breen. Heesters, die bij het grote publiek bekend werd door haar deelname aan Beste Zangers en sindsdien hits scoorde met nummers als Pa Olvidarte, Loop Niet Weg en Waar Ga Je Heen, nam ook al een videoclip op bij het nummer.

Beluister het nummer hier

Linde Schöne - Zie Je Niet

Linde Schöne deed er ruim 2,5 jaar over om haar debuutalbum te maken, maar Nog Heel Even is nu af. Op de plaat zingt de Nijmeegse zangeres over haar gestrande relatie. In gesprek met NU.nl vertelt ze dat ze het nummer Zie Je Niet "superdronken, jankend" heeft opgenomen. "We wilden misschien twee zinnen veranderen, maar dachten: fuck it. We gaan dit niet nog eens op dit level kunnen doen, dus hebben het zo gehouden", aldus Schöne.

Beluister het nummer hier