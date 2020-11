De arbeidsgeschillencommissie van de Amerikaanse staat Californië heeft geoordeeld dat Celine Dion haar voormalige agent Rob Prinz, hoewel hij niet meer voor haar werkt, 13 miljoen dollar (bijna 11 miljoen euro) moet betalen voor het begeleiden van haar Courage World Tour. Dion reageerde teleurgesteld op de uitspraak, aldus Billboard.

Dion en Prinz tekenden in 2017 een meerjarig tourcontract dat naar verluidt 489 miljoen dollar waard was, maar zijn bedrijf ICM Partners beëindigde in 2019 al de samenwerking omdat Dion geen commissie meer betaalde. De zangeres en haar advocaat waren van mening dat Prinz een veel te hoog bedrag ontving voor het werk dat hij verrichtte.

Om de afgesproken commissie alsnog te ontvangen, klaagde ICM Partners de zangeres vervolgens aan. Het bedrijf maakte woensdag bekend de zaak bij de geschillencommissie te hebben gewonnen.

"Na de beëindiging moeten provisies worden betaald voor bedragen waarover de agent tijdens de looptijd van de overeenkomst heeft onderhandeld", is in de uitspraak te lezen. "De artiest kan niet eenzijdig bepalen dat er geen verdere verplichting is om te betalen."

Prinz was al sinds 1989 werkzaam voor de zangeres. "Ik zeg niet dat meneer Prinz niets heeft gedaan, maar hij krijgt veel meer eer voor mijn carrière dan hij verdient", aldus Dion in een verklaring aan Billboard. "Meneer Prinz heeft nooit gevraagd om tien jaar betaald te worden voor een paar maanden werk, en ik heb er nooit mee ingestemd."