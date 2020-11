Het was een lang gekoesterde wens van Josh Groban: een album maken met alleen covers van liedjes die hij van jongs af aan al enorm bewondert. Door de coronacrisis werd zijn nieuwe album Harmony toch net wat anders, vertelt de Amerikaanse zanger aan NU.nl.

"Ik wilde al lang een album maken met liedjes die ik al geweldig vond toen ik jonger was", vertelt de 39-jarige Groban in een Zoom-gesprek met NU.nl.

"Liedjes die op mijn bucketlist stonden, die ik dan in een klassiek arrangement zou gieten. Ik had geen zin om nummers te schrijven, ik wilde gewoon zingen." Enkele liedjes werden opgenomen, maar toen brak de coronacrisis uit. "De wereld lag stil en we wisten niet of we het album überhaupt nog konden maken. Maar ik wilde het nog steeds heel graag."

Groban besloot ondanks de veranderde omstandigheden de productie van zijn album door te zetten, maar het werd anders dan hij aanvankelijk voor ogen had. "Het keuzeproces van de liedjes veranderde, ook de intentie waarmee ik die liedjes wilde zingen", legt Groban uit. "Uiteindelijk heb ik ook een paar nummers zelf geschreven, ook al was ik dat niet van plan. Ik had toch het gevoel dat ik wat kwijt moest en wilde delen."

Josh Groban tijdens een concert in Londen in 2019. (Foto: BrunoPress)

'Beetje bang om het te zingen'

En zo ontstond Harmony, waarop Groban naast twee nieuwe nummers ook covers van klassiekers als She van Charles Aznavour en Angels van Robbie Williams zingt. Met zangeres Sara Bareilles heeft Groban een cover gemaakt van Both Sides Now, oorspronkelijk gezongen door Joni Mitchell.

"Joni heeft dat liedje twee keer gezongen, toen ze jong was (in 1968, red.) en op latere leeftijd, met meer levenservaring en opgedane wijsheid", vertelt de zanger. "Het liedje gaat over perspectief, over wat écht belangrijk is in het leven, iets waar mensen nu veel mee bezig zijn. Sara vindt het liedje net als ik geweldig. Daarom waren we best een beetje bang om het te zingen, zo veel betekenis heeft het voor ons."

Het is het enige duet dat Groban op dezelfde plek met zijn duetpartner kon opnemen. "Sara was al ziek geweest door het coronavirus en ik had me laten testen. Toen we allebei in New York waren, konden we terecht in een studio waar we het nummer - gescheiden door plexiglas - konden opnemen. Dus we konden elkaar zien tijdens het zingen."

De rest van de nummers moest hij opnemen zonder zijn duetpartner of de muzikanten erbij. "Het orkest stond in een studio in Londen en ook daar stonden de blazers weer meters van de strijkers vandaan. Tijdens het zingen deed ik mijn ogen dicht en stelde ik me voor dat iedereen gewoon om me heen stond. Daarom heet het album ook Harmony: ondanks de afstand hebben we de harmonie wel kunnen vinden. Ook al waren we nog zo ver van elkaar verwijderd, onze drang om muziek te maken is nog nooit zo groot geweest."

258 Beluister Angels van Josh Groban

'Applaus komt nu wat later'

Groban heeft niet aan elke artiest toestemming gevraagd of hij hun liedje in een nieuw jasje mocht steken. "Waar het kon, wilde ik natuurlijk wel hun zegen krijgen. Aan de andere kant zijn sommige van de liedjes zó vaak gezongen dat het niet altijd hoeft. Klassiekers zijn bedoeld om opnieuw geïnterpreteerd te worden. Het kan best dat de artiest het helemaal niks vindt wat ik heb gedaan. Maar ik heb het geluk dat ik met veel van de artiesten die ik cover al eens samen heb gezongen, dus dat zit wel goed. Robbie Williams retweette het liedje dat ik van hem heb gecoverd, gaf me zijn zegen en stuurde me een bosje virtuele rozen. Een enorme gentleman."

Normaliter had Groban zijn nieuwe album live voor een publiek ten gehore gebracht, maar wegens de coronacrisis heeft hij daar nu een livestreamshow van gemaakt. "Ja, dat optreden wordt heel anders. Als de lichten doven, je het publiek opgewonden hoort zijn en je je eigen spanning voelt: dat gevoel kun je niet vervangen", vindt de You Raise Me Up-zanger.

Hij vindt het desondanks heel fijn dat hij alsnog kan optreden. "Ook al is er achteraf geen applaus. Het komt nu gewoon wat later: via tweets en berichtjes op Instagram. Het heeft ook iets moois dat iedereen vanuit zijn eigen huis meeluistert."