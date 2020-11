Ali B, die in 2016 zijn laatste cd Een klein beetje geluk uitbracht, werkt aan nieuwe muziek. In gesprek met het AD laat de artiest weten dat hij begin volgend jaar vier nieuwe albums wil uitbrengen.

Ali Bouali baseert de albums op vier populaire playlists op Spotify.

"Woordenschat, dus hiphop", legt de rapper uit. "In je moerstaal, zeg maar 100%NL-muziek. Het genre van Snelle. Het derde is gebaseerd op de Shisha Lounge-playlist. Reggaeton met rap. En het vierde is gebaseerd op de La Vida Loca-playlist. Puur dans, vrolijke liefdesliedjes à la Enrique Iglesias."

Bouali, die de afgelopen jaren het management verzorgde van diverse artiesten en programma's maakte als The Voice of Holland, laat weten "terug te zijn waar het begon". "Muziek maken voor de lol."