Sia brengt op 12 februari een nieuw album uit, genaamd Music - Songs From and Inspired by the Motion Picture, heeft de zangeres donderdag bekendgemaakt op Twitter.

De liedjes zijn afkomstig van de film Music, waar de 44-jarige zangeres aan meeschreef. Ook regisseerde Sia de film, die eveneens in februari moet verschijnen. De hoofdrollen in Music worden vertolkt door Kate Hudson, Leslie Odom en Maddie Ziegler.

De eerste single van de nieuwe plaat, die de opvolger is van Everyday is Christmas uit 2017, heet Hey Boy .