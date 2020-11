Linde Schöne brengt na een stilte van zo'n drie jaar haar debuutalbum Nog Heel Even uit. De Nijmeegse zangeres heeft de touwtjes ditmaal stevig in handen, maar vertelt in gesprek met NU.nl dat dit in het verleden weleens anders is geweest.

Schöne bracht in 2016 haar debuut-EP Liefde Van De Vloer uit en niet veel later volgde Linde Van Nimma. De zangeres trad op tijdens Lowlands en ging op tour met Ronnie Flex en Diggy Dex. Toch besloot ze in 2017 een stap terug te doen.

"Het succes dat ik had was voor de buitenwereld misschien klein, maar voor mij ging het te snel en ik wist totaal niet hoe ik ermee om moest gaan. Mijn relatie was heftig en binnen de industrie liep ik tegen dingen aan waar ik niet goed mee om kon gaan. Ik werd depressief en besloot te stoppen met muziek", vertelt de 27-jarige Schöne.

Ze legt uit dat haar gebrek aan ervaring ervoor zorgde dat ze niet altijd de controle had over haar eigen muziek. "Ik werkte hiervoor meer met producers, zoals mijn ex, die vooral hiphopproducties maakten. In die tijd wist ik zelf nog niet veel van sounds en producties. Ik was vooral van: ik schrijf liedjes, maak leuke beats voor me, tralala. Daardoor gaf ik de leiding te veel weg."

Ze kijkt dan ook met gemengde gevoelens terug naar haar eigen werk. "Liefde Van De Vloer vind ik nog steeds sick. Dat is voor mijn gevoel ook precies wat het had moeten zijn. Linde Van Nimma voelt voor mij nu wel als trying too hard. Het was allemaal heel erg gehaast. Ik gaf te veel van mezelf weg, waardoor ik het niet meer zo fijn vind om naar te luisteren."

'Langzaam kwam ik erachter wie ik ook alweer ben'

Nadat Schöne besloot voorlopig te stoppen met muziek, verhuisde ze van Amsterdam terug naar Nijmegen en vond daar de rust die ze nodig had. "Langzaam kwam ik erachter wie ik ook alweer ben en toen kwam de muziek ook weer vanzelf, maar dat duurde even."

Inmiddels wist Schöne meer van productie af en was ze vooral zeker over hoe ze wil klinken. Voor het album werkte ze vooral met producer Vijay Kanhai van productiecollectief Soulsearchin. "Hij was heel behulpzaam en produceerde dienstbaar. Hij keek puur naar wat het nummer nodig heeft, in plaats van zijn eigen stempel erop te willen drukken."

"Voor het eerst was ik helemaal in controle en voelde het echt als mijn verhaal waar ik voor sta. Ik heb voor mijn gevoel echt de bodem van mijn ziel leeg geschraapt."

'Ik heb superdronken, jankend vocalen ingezongen'

Op Nog Heel Even zingt Schöne vooral over haar relatie die strandde. "Ik dacht heel lang nog dat ik een soort Lemonade (het album van Beyoncé waarop ze zingt over haar relatieproblemen die niet het einde van haar huwelijk betekenden, red.) aan het maken was en dat het uiteindelijk goed zou komen. Je hoort op het lied Nog Heel Even dat ik nog vast probeer te houden aan die relatie. Ik vind het dope hoe je mijn verhaal in realtime terughoort."

Schöne, die ook voor artiesten als Maan en Trijntje Oosterhuis liedjes heeft geschreven, schuwde het niet om de scherpe randjes van haar liefdesverdriet op de plaat te laten staan. "De vocals van Zie Je Niet heb ik eigenlijk superdronken, jankend ingezongen. We wilden misschien twee zinnen veranderen, maar dachten: fuck it. We gaan dit niet nog eens op dit level kunnen doen, dus hebben het zo gehouden."

Het nummer Boys, dat ze vóór de coronacrisis schreef en waarin ze zingt dat de boys vanzelf wel weer komen, helpt haar nog steeds vooruit. "Het is een shitty tijd om jong, artiest en single te zijn. Als ik me eenzaam voel, empower ik mezelf met dit nummer. Het helpt me herinneren dat ik gewoon dope ben en dat het allemaal wel weer komt."