Cardi B is door Billboard uitgeroepen tot vrouw van het jaar. De rapper volgt daarmee Billie Eilish op, die de titel vorig jaar in ontvangst mocht nemen.

"In een jaar zoals geen ander, bleef het Cardi B voor de wind gaan met haar nummer één-hit WAP, een nieuwe modecollectie en haar politieke activisme", schrijft Billboard over de rapper. "Om een succesvol 2020 goed af te sluiten, wordt ze op 10 december tijdens Billboard's Women In Music-show uitgeroepen tot vrouw van het jaar."

Cardi B bedankt haar fans en Billboard voor de steun via een bericht op Instagram. "Ik kan de statistieken gaan oplepelen, maar dan ben ik de hele dag bezig. Deze bitch heeft records gebroken", aldus de 28-jarige rapper.

"Zonder jullie aanmoedigingen in tijden dat de wereld tegen me was, zou ik hier niet zijn gekomen en had ik mijn stem niet in kunnen zetten voor verandering", schrijft Cardi B aan haar fans, die ze de 'Bardigang' noemt.

Cardi B is niet de enige vrouw die op 10 december een prijs in ontvangst mag nemen. Jennifer Lopez ontvangt de Icon Award terwijl de Britse popster Dua Lipa wordt onderscheiden met de Powerhouse Award, voor een artiest wiens muziek het afgelopen jaar de radio, streams en verkoop heeft gedomineerd. Ook Dolly Parton, Chloe x Halle en Jessie Reyez ontvangen een prijs.

In de afgelopen jaren wonnen artiesten als Eilish, Ariana Grande, Taylor Swift, Lady Gaga en Madonna al eens de titel van vrouw van het jaar.