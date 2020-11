André Hazes ervaart door de coronacrisis een gebrek aan routine en voelt zich op dit moment niet de artiest die hij was. De 26-jarige zanger voelt daardoor ook spanningen, zo zei hij dinsdagavond in de talkshow Beau.

"We kregen de aanvraag: 'Wil je naar Beau?' Ja, heel leuk. 'Maar je gaat wel zingen, hè?' Dan ben ik in staat om af te bellen", zo vertelde de artiest aan de talkshowtafel.

Toen Hazes nog kon optreden in concertzalen en op televisie, merkte hij dat die spanningen niet aanwezig waren. "Ik ben er echt uit", aldus de zanger. "Ik ben papa, ik ben niet meer artiest. Het is gewoon echt wel een eng vak."

Een dag eerder vertelde ook Duncan Laurence bij Beau dat hij door het gebrek aan evenementen met moeilijkheden kampt als het sporadisch toch tot een optreden komt. Laurence legde uit dat hij in de aanloop naar optredens paniekaanvallen heeft.

'Ik praat daar veel over met mensen om me heen'

Om de gewoonlijke angsten en onzekerheden voor een optreden, bijvoorbeeld het wegvallen van de stem, te beslechten heeft Hazes een gezonder levenspatroon aangenomen. Zo is hij al een tijdje gestopt met alcohol.

Als de coronacrisis achter de rug is en alle evenementen weer doorgaan, is Hazes wel bang om in oude patronen terug te vallen.

"Ik praat daar veel over met de mensen om me heen. Ik geloof in mijn eigen kunnen en dat ik nu zo fit ben dat ik dat niet meer los wil laten. Maar het wordt heel spannend. Ik wil altijd wel een drankje voor de show. Op een gegeven moment wordt dat er misschien eentje tijdens de show. En dan vier erna. Ik wil niet meer dat punt bereiken."