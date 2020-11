Diplo zegt zich niet schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Amerikaanse dj en producer laat via zijn advocaat aan Amerikaanse media weten dat de aantijgingen niet kloppen en dat hij niet gedreigd heeft met wraakporno om de aanklacht van tafel te krijgen.

Eerder deze week kwam naar buiten dat een vrouw een straatverbod tegen Diplo had geëist. Dat deed ze volgens haar advocate omdat de dj had gedreigd wraakporno uit te brengen als ze haar beschuldigingen zou delen.

Het zou gaan om een foto die alleen de vrouw en Diplo in hun bezit hebben. Een onbekende Twitter-gebruiker heeft volgens Rolling Stone een naaktfoto van de vrouw gedeeld op het sociale medium.

Diplo ontkent alle beschuldigingen en zegt dat hij en zijn familie al een jaar door de vrouw worden lastiggevallen, aldus zijn advocaat. "Mijn cliënt heeft op geen enkele manier de wet overtreden", aldus Bryan Freedman. "Hij heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat hij niets te maken wil hebben met deze persoon en wil dat deze intimidatie tegen zijn familie stopt."

Wat er volgens de vrouw precies is voorgevallen tussen haar en Diplo vertelt ze niet. Wel heeft ze het op Twitter over "walgelijke dingen". Ze is vooralsnog niet van plan haar verhaal publiekelijk te delen, maar voelde zich na de dreigementen genoodzaakt wel een straatverbod te eisen.

De rechter doet op 8 december uitspraak in de zaak.