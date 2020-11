Van Dik Hout verplaatst het traditionele nieuwjaarsconcert vanwege de coronacrisis van 8 januari 2021 naar 7 januari 2022, meldt de band dinsdag via Twitter. Reeds gekochte kaarten blijven geldig.

"Het klinkt ver weg, maar voor je het weet is het al zover", aldus de band, die in 1994 doorbrak met Stil In Mij, over de nieuwe datum.

Van Dik Hout luidt traditioneel het jaar in met een concert in het Amsterdamse Paradiso. De laatste jaren was het concert ruim voor tijd uitverkocht. Voor het aankomende nieuwjaarsconcert zijn nog kaarten beschikbaar.

Eerder in november kondigde Van Dik Hout aan hun shows in de wintereditie van De Tuin van 2020 verplaatsen naar 11 april 2021. Ook de inhaalronde van hun optredens in de theaters ging niet door.