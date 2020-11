Jesy Nelson neemt wegens medische redenen langere tijd vrij van de Britse meidengroep Little Mix. Dit bevestigt het management van de 29-jarige zangeres aan The Sun na het missen van verschillende optredens.

Wat Nelson mankeert is niet bekend. "Jesy heeft om medische privéredenen langere tijd vrij van Little Mix. We zullen momenteel geen verdere uitspraken doen en de media vragen om haar privacy te respecteren", aldus een woordvoerder. De zangeres ontbrak twee weken geleden in de BBC-show The Search en was ook niet aanwezig tijdens de MTV European Music Awards.

Nelson heeft in 2013 geprobeerd zich met pillen van het leven te beroven, onthulde ze vorig jaar. In de BBC-Documentaire Jesy Nelson: 'Odd One Out' vertelt de zangeres van de meidenband dat de online opmerkingen over haar uiterlijk ertoe hebben geleid dat ze in 2013 dood wilde.

Nelson maakt deel uit van de groep sinds ze zich samen met bandleden Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock en Jade Thirlwallin in 2011 tijdens de Britse variant van X Factor vormden.