Morrissey en platenmaatschappij BMG gaan uit elkaar. De Britse controversiële zanger denkt dat hij niet meer in de 'diversiteitsplannen' van het label past.

BMG had een contract voor drie albums met Morrissey en ziet geen reden om de samenwerking te verlengen.

"We hebben de afgelopen drie jaar drie exceptionele top 10-albums uitgebracht, waar een deel van zijn beste werk ooit opstaat. Die overeenkomst is voltooid. We wensen hem veel succes bij het vervolg van zijn carrière", laat de platenmaatschappij volgens Pitchfork weten.

Morrissey, die onder andere de dodelijke bomaanslag in de Manchester Arena in 2017 aan de immigratiepolitiek van Teresa May wijdde, denk dat het label hem gewoon niet meer in het profiel vindt passen.

"Het nieuwe hoofd van BMG heeft nieuwe diversiteitsplannen voor de bestaande artiesten en alle toekomstige plannen omtrent Morrissey geschrapt."

Morrissey, tevens ex-zanger van de formatie The Smiths, laat daarnaast weten dat hij er belang aan hecht om op zijn eigen manier en voorwaarden muziek te maken. "En ik wil niet samenwerken met een platenmaatschappij die dicteert hoe haar artiesten zich moeten gedragen."

BMG bracht de Morrissey-albums Low in High School, California Son en I Am Not a Dog on a Chain uit.