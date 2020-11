Dance Monkey van Tones & I is het meest gezochte nummer ooit op Shazam, meldt Variety. De muziekapp, waarmee mensen een fragment kunnen opnemen van een liedje om zo te ontdekken om welke artiest en single het gaat, heeft dinsdag voor het eerst een ranglijst gedeeld met daarin de meest gezochte nummers.

De lijst van Shazam, dat werd opgericht in 2002, bestaat uit honderd liedjes. De single uit 2019 van Tones & I staat op de eerste plek.

De debuutsingle van de Australische zangeres werd een grote hit, ook in Nederland. "Shazam heeft me ontzettend geholpen om meer mensen te bereiken", zegt de artieste. "Toen Dance Monkey uitkwam was ik nog redelijk onbekend, maar ik heb zo mijn fanbase kunnen vergroten en hierdoor ook een carrière gekregen."

De ranglijst wordt aangevuld met Robin Schulz (Prayer in C), Passenger (Let Her Go), Avicii (Wake Me Up) en Major Lazer (Lean On). Er is één notering voor een Nederlandse artiest, Waves van Mr. Probz is ook terug te vinden in de lijst.

De app heeft maandelijks ruim 200 miljoen actieve gebruikers.

De volledige top tien: