Duncan Laurence ervaart sinds enige tijd paniekaanvallen. Dat vertelde de 26-jarige artiest maandagavond in de talkshow Beau. Omdat veel mensen in zijn omgeving hetzelfde ervaren, wil de zanger in alle openheid de paniekaanvallen bespreekbaar maken.

De zanger wil de oorzaak gaan achterhalen, maar vermoedt dat de paniekaanvallen samenhangen met de coronacrisis. "Een jaar geleden had ik nergens last van en toen kwam corona en dacht ik opeens: zo voelt het dus om een paniekaanval te krijgen. (...) We moeten allemaal binnen zitten en je hebt niet veel afleiding. Als ik weer zou mogen optreden met een publiek voor me, dan is mijn balans terug."

De zanger, wiens echte naam Duncan de Moor is, kreeg tijdens de talkshow een platina plaat voor zijn nieuwe album Small Town Boy. Het was de bedoeling dat De Moor live zingen in de uitzending, maar hij zag daarvan af door paniekaanvallen.

"Vandaag had ik er twee", zei Laurence tegen presentator Beau van Erven Dorens. "Ik wil heel hard gaan onderzoeken wat het precies is, maar ik merk het gewoon bij heel veel jongeren om me heen. Ook mensen die jonger zijn dan ik. Daarom zit ik hier en daarom zeg ik dit. Als je zoiets voelt: praat er alsjeblieft over. Ik heb gelukkig heel fijne mensen om me heen."

'Ontzettend belangrijk om andere kant te laten zien'

Laurence, die in 2019 het Eurovisie Songfestival won, prees de redactie van het programma, die hem na het melden van de paniekaanval direct geruststelde en hem alsnog als tafelgast wilde ontvangen.

"Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om ook eens de andere kant te laten zien, zeker als artiest. Vandaar dat ik hier echt wilde zitten."

Op de vraag hoe zo'n paniekaanval zich uit, antwoordde de zanger dat hij op zo'n moment "echt niet weet wat ik moet doen". De aanval zelf is "na een minuut of tien" over.

Tijdens het alternatieve Songfestival Shine a Light afgelopen juli, kon De Moor door een paniekaanval ook niet live zingen.