Shawn Mendes heeft voor zijn nieuwe album Wonder een duet opgenomen met collega Justin Bieber. Het nummer heet Monster en verschijnt op vrijdag 20 november, meldt de zanger op Twitter.

Het is de eerste keer dat de Canadese popsterren samen een nummer uitbrengen. Voor fans van de zangers kwam het nieuws niet als een grote verrassing, aangezien Biebers manager Scooter Braun enkele maanden geleden een video deelde waarop de artiesten samen piano speelden.

Monster wordt de tweede single van Mendes' album Wonder, dat op 4 december verschijnt. De zanger scoort momenteel een hit met de titelsong die in oktober verscheen. Vanaf 23 november is op Netflix de documentaire In Wonder te zien, waarvoor Mendes zich in de afgelopen jaren door een cameraploeg liet volgen.

Bieber bracht eerder dit jaar zijn vijfde album Changes uit. Daarna volgden al enkele nieuwe singles die niet op de plaat staan, waaronder Stuck With U met Ariana Grande, Holy met Chance the Rapper en Lonely met Benny Blanco.