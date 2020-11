De voormalig Amerikaanse president Barack Obama heeft maandag een playlist gedeeld met liedjes die hij veel luisterde tijdens zijn presidentschap. "Muziek heeft altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld, helemaal toen ik president was", schrijft de 59-jarige politicus op Twitter.

De playlist van Obama is een combinatie van verschillende genres, waaronder rap, soul, pop en rock. Er staan in totaal twintig nummers op.

De oud-president heeft op zijn playlist beroemde Amerikaanse artiesten staan als Frank Sinatra, Aretha Franklin, B.B. King, Miles Davis en John Coltrane. Verder staan twee artiesten twee keer vermeld: Beyoncé met de nummers Halo en At Last en Stevie Wonder met Signed, Sealed, Delivered I'm Yours en Sir Duke. Ook de man van Beyoncé, JAY-Z, staat op de lijst van Obama.

Er staan drie niet-Amerikaanse artiesten op de playlist: The Beatles (Michelle, mogelijk als verwijzing naar zijn vrouw Michelle Obama), U2 (Beautiful Day) en Sade (Cherish the Day)

De aanleiding voor de playlist is het uitbrengen van het eerste deel van zijn memoires, dat dinsdag uitkomt en de naam A Promised Land draagt. Het boek bestaat uit bijna achthonderd pagina's. Dinsdagavond interviewt Tommy Wieringa voor Nieuwsuur de oud-president.