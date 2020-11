Duncan Laurence heeft maandag een platina plaat gekregen voor zijn nieuwe album Small Town Boy. De plaat werd door Ilse DeLange uitgereikt in het RTL-programma Beau.

De zanger krijgt de platina plaat op basis van streams, downloads en fysieke verkopen. Zijn debuutalbum kwam vrijdag pas uit.

"Dat de liedjes waar ik zo hard aan heb gewerkt zo massaal omarmd worden en dat daardoor mijn album nu al platina is, vind ik fantastisch", reageert Laurence.

DeLange is al sinds de zanger in 2014 deelnam aan The Voice betrokken bij diens carrière en mocht de platina plaat daarom uitreiken. Laurence schreef het album met verschillende schrijvers, onder wie zijn verloofde Jordan Garfield.

De 26-jarige zanger zei vorige week in gesprek met NU.nl dat het album over de liefde, zijn persoonlijke demonen en het verleden gaat. "Mijn eigen nummers terugluisteren is bijna alsof ik jeugdvideo's terugkijk en dat moment even herbeleef", aldus Laurence, die benadrukt dat essentieel te vinden bij het maken van muziek.

Laurence won in 2019 het Eurovisie Songfestival voor Nederland met het nummer Arcade. Hij was de eerste Nederlandse winnaar van het Songfestival in ruim veertig jaar. Voor zijn winnende nummer kreeg hij in mei 2019 dubbel platina.