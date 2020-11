Het bedrijf van manager Scooter Braun, Ithaca Holdings LLC, heeft de muziekrechten van Taylor Swift voor een bedrag van meer dan 300 miljoen dollar (253 miljoen euro) verkocht aan een derde partij. Braun bezat, tot ongenoegen van Swift, de rechten over haar eerste zes albums. De verkoop is voor de zangeres geen reden om het opnieuw opnemen van haar oudere werk te staken, meldt ze op Twitter.

Braun kocht in juni 2019 samen met een compagnon het platenlabel Big Machine Records, waarbij Swift onder contract had gestaan. De zangeres beschuldigde Braun er kort daarna publiekelijk van dat Big Machine Records haar verboden zou hebben oude nummers live te zingen tijdens optredens.

In het contract dat Big Machine Records met Swift had, stond namelijk dat ze de liedjes van haar eerste albums pas vanaf november 2020 opnieuw mocht opnemen. De zangeres liet weten dat het haar intentie was haar hele oeuvre opnieuw op te nemen en uit te brengen zodat Braun er niet meer aan zou verdienen.

Swift bevestigt maandag dat ook zij door het team van Braun benaderd is om haar eigen muziekrechten te kopen. Dit heeft ze echter geweigerd, omdat ze, zonder een prijs te horen te krijgen, een verklaring moest tekenen waarin staat dat ze zich niet meer negatief over Braun mocht uitlaten.

Volgens Swift is haar muziek gekocht door het bedrijf Shamrock Holdings. Vertegenwoordigers van dat bedrijf hebben Swift recentelijk medegedeeld dat zij haar muziekrechten hadden. "Dit was de tweede keer dat mijn muziek is verkocht buiten mijn medeweten om. Dat bedrijf mocht pas contact met mij opnemen nadat de verkoop rond was, omdat Braun de deal anders zou afbreken."

Hoewel Swift zegt in eerste instantie bereid te zijn geweest samen te werken met Shamrock Holdings, besloot ze hiervan af te zien toen duidelijk werd dat Braun door de voorwaarden van de verkoop nog steeds zal verdienen aan haar werk. Ze heeft Shamrock Holdings daarom laten weten dat ze bezig is met het opnieuw opnemen en uitbrengen van haar eigen werk, waardoor de rechten die het bedrijf nu bezit mogelijk minder waard worden.

Platenlabel blijft in handen van Braun

Hoewel Big Machine Records de rechten van Swifts muziek heeft verkocht, blijft het platenlabel in handen van Braun en zijn compagnon. Bij Big Machine staan artiesten als Sheryl Crow, Florida Georgia Line, Thomas Rhett, Rascal Flatts en Lady A onder contract.

Braun is een van de bekendste managers ter wereld. Hij vertegenwoordigt naast de eerder genoemde namen ook Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, Psy en de Nederlandse producer en dj Martin Garrix.