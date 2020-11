Het bedrijf van manager Scooter Braun, Ithaca Holdings LLC, heeft de muziekrechten van Taylor Swift verkocht voor een bedrag van meer dan 300 miljoen dollar (253 miljoen euro). Braun bezat, tot ongenoegen van Swift, de rechten over haar eerste zes albums. De rechten zijn gekocht door een nog onbekend investeringsfonds, meldt Variety.

Mogelijk komt daarmee een einde aan een voortslepende ruzie tussen de 39-jarige manager en de zangeres.

Braun kocht in juni 2019 samen met een compagnon het platenlabel Big Machine Records, waar Swift onder contract had gestaan. De zangeres beschuldigde Braun kort daarna publiekelijk ervan dat Big Machine Records haar verboden zou hebben oude nummers live te zingen tijdens optredens.

In het contract dat Big Machine Records met Swift had, stond namelijk dat ze pas vanaf november 2020 weer de liedjes van haar eerste albums opnieuw mocht opnemen. Hier zouden ook liveoptredens onder hebben gevallen, maar dit klopte volgens Braun niet. Het kwaad was echter al geschied, en wat volgde was een ruzie die op sociale media werd uitgevochten.

Braun liet vorig jaar weten in gesprek te willen gaan met Swift om de lucht te klaren, maar hoe dat is afgelopen en of het gesprek heeft plaatsgevonden is niet bekend. Wel liet Swift vorig jaar weten van plan te zijn om haar liedjes opnieuw op te nemen. Ze zit sinds 2018, na het opzeggen van het contract met Big Machine Records, bij Universal.

Het is niet bekend of met de recente verkoop van haar rechten de ruzie tussen de twee is opgelost. De details van de verkoop zijn niet openbaar gemaakt.

Ook rechten van andere artiesten verkocht

Hoewel Big Machine Records de rechten van Swifts muziek heeft verkocht, blijft het platenlabel in handen van Braun en zijn compagnon. Daar staan onder meer artiesten als Sheryl Crow, Florida Georgia Line, Thomas Rhett, Rascal Flatts en Lady A onder contract.

Braun is een van de bekendste managers ter wereld. Hij vertegenwoordigt naast de eerder genoemde namen ook Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, Psy en de Nederlandse dj Martin Garrix.