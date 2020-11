Wolfgang van Halen, de zoon van de in oktober overleden rockster Eddie van Halen, heeft zijn eerste solosingle uitgebracht. In het nummer Distance brengt de Amerikaan een eerbetoon aan zijn vader.

Wolfgang van Halen speelde sinds 2006 basgitaar in de band van zijn vader en deed dit tot Van Halens laatste tour in 2015. De 29-jarige heeft nu onder de naam Mammoth WVH zijn eerste eigen muziek uitgebracht.

Hij schreef het nummer terwijl zijn vader ernstig ziek was. "Ik stelde me voor hoe mijn leven eruit zou zien zonder hem en hoe vreselijk ik hem zou missen", zegt hij in een verklaring, gedeeld door Rolling Stone. Eddie van Halen overleed begin oktober op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.



In de clip die hoort bij het nummer zijn oude homevideobeelden te zien van vader en zoon. De video sluit af met een voicemailbericht dat Eddie van Halen achterliet aan zijn zoon, waarin hij hem vertelt dat hij erg trots op hem is.

Wolfgang van Halen brengt in 2021 zijn debuutalbum uit. Het was de bedoeling dat dit al in 2018 zou verschijnen, maar de artiest stelde dit uit omdat hij nog tijd wilde doorbrengen met zijn zieke vader.

De opbrengsten van zijn debuutsingle schenkt Van Halen aan Mr. Holland's Opus Foundation, waar zijn vader ook regelmatig steun aan gaf.