Het is zijn bestverkochte album tot dusver, maar toch zou Michael Bublé geen vervolg op Christmas willen maken. De Canadese zanger vertelt in gesprek met NU.nl dat hij één kerstalbum echt genoeg vindt.

"Never say never, maar dat kerstalbum gaat er echt niet komen", aldus Bublé, die alleen al in de VS 4,3 miljoen exemplaren van het in 2011 verschenen album Christmas verkocht.



Sinds dat jaar behoort de plaat met covers van onder meer Santa Baby en Jingle Bells rond de feestdagen steevast tot de bestverkochte albums. Ook staat het op de 24e plaats in de Billboard-lijst van bestverkochte albums van de afgelopen tien jaar.

"In 2009 werd ik gevraagd om een kerstalbum te maken", aldus de 45-jarige Bublé, die maandag de opening van Sky Radio The Christmas Station verzorgde. "Dat wilde ik wel, maar ik zei: 'Ik maak niet een kerstalbum, maar hét kerstalbum. Ik kies de mooiste liedjes uit en geef alles om het mooiste kerstalbum ooit te maken.' Natuurlijk maak ik graag een uitstapje, zoals met Dolly Parton dit jaar, maar een volgend kerstalbum komt er niet."

'Mensen noemen me Mr. Christmas'

Vanwege zijn bekende kersthits associëren veel mensen Bublé met de feestdagen. Dat deert de zanger niet. "Mensen noemen me zelfs Mr. Christmas, daar zit ik niet mee. Als dat is waar mensen aan denken als ze aan mij denken, dan is dat hartstikke mooi", zegt hij.

"Elk jaar word ik tijdens de mooiste tijd van het jaar over de hele wereld 'uitgenodigd' in huizen. Dat is een ontzettend grote eer. Het is me nu wel duidelijk dat ik misschien een paas- of halloweenalbum moet maken en dat ik de artiest ga worden die alle feestdagen op zich neemt", grapt de zanger.



"Maar zonder te dollen of op te scheppen - naast mijn kerstmuziek heb ik alsnog uitverkochte tours en nummer één-hits. Als mijn kerstmuziek het enige was dat ik had, dan zou het me wel wat doen."

44 Michael Bublé Opent Sky Radio The Christmas Station

'Zou wel kerstduet willen opnemen met Ed Sheeran'

Bublé maakte onlangs met Dolly Parton het nummer Cuddle Up, Cozy Down Christmas, dat ze opnamen vanuit hun eigen huizen. De samenwerking noemt de Canadees "een van de hoogtepunten uit zijn carrière".

"Een vriend van me zegt: 'Als je veel met eenden optrekt, met eenden praat, dan word je op een gegeven moment zelf ook een eend.' Dus als ik in het gezelschap van Dolly mag verkeren, zo'n iconische superster, dan doet dat wel iets met je imago."

In de toekomst zou Bublé weleens een kerstduet willen opnemen met Ed Sheeran. "Dat is een fantastische gozer. Daarnaast heb ik ook zelf ooit een kerstliedje geschreven, The More You Give (The More You'll Have). Ik luisterde daar onlangs naar en dacht: wat zou het geweldig zijn als Ariana Grande of Demi Lovato dat zou zingen. Ik denk dat ze dat veel beter doen dan ik. Dus misschien gebeurt dat volgend jaar, wie weet."