K3 laat zich door de maatregelen rondom het coronavirus niet uit het veld slaan. De Belgisch-Nederlandse groep nam in de afgelopen maanden zowel de film als het album Dans van de farao op. In gesprek met NU.nl vertellen de zangeressen dat K3 in 2020 wel wat stoerder mag zijn.

K3-leden Klaasje Meijer, Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen dompelen zich voor hun nieuwe film en de bijbehorende plaat onder in een droomwereld met een Oud-Egyptisch tintje.

"Het is een spannend thema dat iets mystieks heeft. Er zitten ook echt wel enge scènes in de film die zich in een piramide afspelen. Die spanning sprak ons meteen aan. K3 mag in 2020 wel even wat stoerder zijn. Dat gaat wel opvallen", denkt Meijer.

De zangeressen zouden eigenlijk ook enkele dagen naar Egypte afreizen om daar scènes op te nemen, wat door het coronavirus niet door kon gaan. "We hebben wel alvast afgedwongen dat we er alsnog een paar dagen heen mogen zodra het weer kan", lacht De Pillecyn.

'Men moet het zien als een fantasiewereld'

Toen de dames de eerste beelden lieten zien, kwam er ook wat kritiek, omdat het Egyptische thema culturele toe-eigening zou zijn. "Als we dat op voorhand hadden zien aankomen, dan hadden we dit thema niet gekozen", vertelt De Pillecyn. "Het is spijtig dat een aantal mensen er problemen in zagen en we nemen dat zeker mee en willen dat in de toekomst voorkomen."

"Het is vooral die droomwereld die we laten zien", vult Meijer aan. "Studio 100 maakt ook films over piraten, superhelden en prinsen en prinsessen. Mensen moeten het zien als een fantasiewereld waar wij als K3 in ondergedompeld worden."

Opnames in tijden van corona

De opnames voor zowel de film als het album gingen er dit keer wel anders aan toe dan normaal door de maatregelen rondom het coronavirus. "Normaal gaan we met z'n drieën naar de studio, maar nu moesten we alles apart inzingen. Ook moest er genoeg tijd tussen onze bezoeken zitten om de studio te luchten en ontsmetten. Het was zo moeilijker om de sfeer erin te krijgen, maar uiteindelijk is dat gelukkig wel gelukt", vindt Meijer.

Op de filmset gingen de mondkapjes pas af zodra de camera's draaiden en iedereen was continu in de weer met desinfecterende handgel. In hun vrije dagen rond de filmopnames konden de dames alleen hun partner zien.

“De kinderen verwachten in de film natuurlijk wel knuffels tussen ons en dat zit er niet in.” Marthe De Pillecyn

Het script van de film moest ook worden aangepast, omdat de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk gewaarborgd moest worden. "De kinderen verwachten in de film natuurlijk wel knuffels tussen ons en dat zit er niet in", aldus De Pillecyn.

Tijdens de eerste lockdown zagen de K3-leden elkaar drie maanden niet, wat niet is voorgekomen sinds ze vijf jaar als zangtrio begonnen. Online hadden ze echter nog net zoveel contact. "In het begin was onze show twee maanden uitgesteld en bleven we online de danspasjes nog gewoon met elkaar oefenen om die show goed in ons hoofd te houden", vertelt Meijer.

'Tijdens lockdown gemerkt hoe vermoeiend ons schema is'

De leden van de groep, die sinds 2015 elk jaar een album uitbracht, geven toe wel even te hebben genoten van de rust die de lockdown met zich meebracht. Ze hadden ineens tijd de huiselijke dingen, maar kwamen er ook achter dat te lang stilzitten niets voor hen is.

"Ik geniet nu juist weer van die drukke dagen, maar ik heb tijdens de lockdown wel gemerkt hoe vermoeiend ons schema normaal voor mijn lijf is. Het zou wel goed zijn om af en toe een rustpauze in te lassen", aldus Verbruggen.

Toch zijn ze vooral blij nu weer nieuwe muziek met hun jonge fans te kunnen delen. "Het album komt op het juiste moment. Ik denk dat mensen zullen zeggen: 'Eindelijk weer eens wat vrolijks na al het slechte nieuws.' Het is fijn om daar iets in te kunnen bijdragen", besluit De Pillecyn.