Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Duncan Laurence - Sleeping On The Phone

Duncan Laurence brengt anderhalf jaar na zijn winst op het Eurovisie Songfestival van 2019 zijn debuutalbum Small Town Boy uit. De zanger schreef het grootste deel van zijn plaat in Los Angeles en werkte onder anderen samen met zijn verloofde Jordan Garfield. Met hem schreef hij het nummer Sleeping On The Phone, over de langeafstandsrelatie die ze op dat moment hadden. "We wilden een liedje schrijven om naar te kunnen luisteren op de momenten dat we elkaar even niet konden spreken", vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Billie Eilish - Therefore I Am

Billie Eilish zit na een succesvol 2019 ook in 2020 niet stil. Na de James Bond-soundtrack No Time to Die en de single My Future die eerder dit jaar verschenen, brengt ze nu het nieuwe nummer Therefore I Am uit. Ook deze single schreef ze samen met haar broer Finneas, die het nummer ook produceerde. In de tekst richt ze zich tot de mensen die haar naam gebruiken om er zelf beter van te worden. De videoclip werd door Eilish zelf geregisseerd en opgenomen in een verlaten winkelcentrum.

Famke Louise - Laten Zien

Famke Louise brengt drie jaar na haar spraakmakende eerste single Op Me Monnie haar debuutalbum uit. De plaat heet NEXT en de zangeres schreef haar persoonlijke verhaal van de afgelopen jaren op in de liedjes. In gesprek met NU.nl vertelt ze dat ze voor het eerst voor de volle 100 procent achter haar eigen muziek staat. "Ik had door de jaren heen al acht albums uit kunnen brengen, maar ik wil selectief zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit album is wie ik ben", aldus Famke Louise.

Danny Vera - The New Now

Danny Vera heeft niet stilgezeten tijdens de periode waarin de gevolgen van het coronavirus ons leven beïnvloeden. De zanger bracht vorig jaar nog zijn album Pressure Makes Diamonds uit, waar de grote hit Roller Coaster op staat. Vrijdag verschijnt het nieuwe album The New Now. In het titellied zingt hij hoe de wereld om hem heen verandert en hoe hij anders naar het leven kijkt nu hij vader wordt.

Laura Jansen - I Dream

Laura Jansen brengt voor het eerst in zeven jaar nieuwe muziek uit. Het tweede album van de zangeres, Elba, verscheen alweer in 2013. In de tussentijd bracht ze veel tijd door op het Griekse eiland Lesbos, waar ze zich inzette voor vluchtelingen. Jansen, bekend van de hits Wicked World, Queen of Elba en haar cover van Kings Of Leons Use Somebody, komt volgend jaar met een derde plaat. De officiële eerste single verschijnt begin 2021, maar om de stilte te doorbreken brengt Jansen alvast het nieuwe nummer I Dream uit.

Ruben Annink - Dat Het Morgen Lukt

Ruben Annink was onlangs samen met Bibian Mentel te gast bij het programma De 3 Sterren Camping van Nick en Simon en Kees Tol. De singer-songwriter schreef en zong er het nummer Dat Het Morgen Lukt voor Mentel en haar stichting Mentelity Foundation. Annink prijst in het nummer de instelling van de sportvrouw die al 21 jaar strijdt tegen kanker. De singer-songwriter, die vorig jaar meedeed aan Beste Zangers, verwerkte zelfs uitspraken van Mentel in de songtekst.

