The Weeknd verzorgt in 2021 het optreden tijdens de rust van de Super Bowl, kondigt hij donderdag aan via Instagram.

Het belangrijkste evenement op de American football-kalender, jaarlijks door meer dan 100 miljoen mensen bekeken wereldwijd, vindt volgend jaar op 7 februari plaats. Zoals elk jaar treedt er een grote artiest op in de rust. The Weeknd neemt het stokje over van Shakira en Jennifer Lopez, die vorig jaar samen op het podium stonden.

De Canadese The Weeknd, geboren als Abel Tesfaye, bracht al in 2011 zijn eerste mixtapes uit. In 2014 volgde zijn commerciële doorbraak met het nummer Earned It. In de jaren erna scoorde hij hits met nummers als I Can't Feel My Face en Starboy. Eerder dit jaar bracht hij zijn vierde album After Hours uit, waar de grote hit Blinding Lights op staat.

In de afgelopen jaren werden de halftime shows van de Super Bowl verzorgd door artiesten als Lady Gaga, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry en Maroon 5.