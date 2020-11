Bizzey laat woensdag in gesprek met FunX weten al twintig Spaanstalige nummers klaar te hebben liggen. Het schrijfproces gaat volgens de rapper snel omdat hij naar eigen zeggen eenvoudige teksten heeft.

"Nu heb ik ook een leraar Spaans om me 'slang' te leren, zodat ik niet als een soort van kakker op die tunes sta", bereidt Bizzey zich voor op het rappen in het Spaans. De rapper meldt niet wanneer hij nieuwe Spaanstalige muziek uitbrengt.

Bizzey begon met het schrijven van Spaanstalige muziek nadat hij door twee niet nader door hem genoemde "best wel grote" artiesten gevraagd was om mee te werken aan hun muziek. De rapper schreef zijn eerste Spaanse teksten met hulp van Google Translate.

Bizzey, wiens naam in het dagelijks leven Leendert Roelandschap is, werd bekend als lid van de rapgroep Yellow Claw. Met zijn solodebuutalbum November behaalde de rapper in 2018 in de eerste week na verschijning de eerste plek in de Album Top 100.