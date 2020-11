Jim Bakkum duikt binnenkort de opnamestudio in om te werken aan een nieuw Nederlandstalig album, meldt de acteur en zanger donderdag in De Telegraaf. Het wordt Bakkums eerste album sinds de ep Schouder uit 2014.

"Geloof me, daar heb ik echt veel zin in", aldus de 33-jarige artiest. "Het schrijven, componeren en zingen is voor mij pure ontspanning. De afwisseling in mijn vak vind ik grandioos." Bakkum vertelt niet wanneer zijn derde Nederlandstalige album uitkomt.

Na zijn doorbraak als zanger in de talentenjacht Idols in 2002, werkte Bakkum ook als musicalacteur, presentator en acteerde hij in films. In december komt de romantische comedy Zwaar Verliefd 2 uit, waarin hij een hoofdrol speelt.

"Ik zou dolgraag eens in een dramaserie of 'serieuze' film willen acteren", beschrijft Bakkum zijn acteerambities. "Dat betekent overigens niet dat het publiek plotseling met een andere Jim Bakkum te maken krijgt. Ik vind het belangrijk om me als acteur te blijven ontwikkelen."